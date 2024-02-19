Kastamonu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kastamonu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kastamonu Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 20 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kastamonu'da Rahmi Galip Vidinlioğlu Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KASTAMONU'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
MHP
Göz Atın
Rahmi Galip Vidinlioğlu
30.621 %49,55
AK PARTİ
Tahsin Babaş
19.091 %30,89
CHP
Mustafa Öztürk
11.226 %18,16
SAADET
Kadir Yalçın
411 %0,67
DP
180 %0,29
DSP
112 %0,18
BTP
87 %0,14
TKP
74 %0,12
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