Kastamonu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kastamonu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:47
Kastamonu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kastamonu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kastamonu Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 20 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kastamonu'da Rahmi Galip Vidinlioğlu Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KASTAMONU'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

Göz Atın
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Rahmi Galip Vidinlioğlu

30.621 %49,55

AK PARTİ

Tahsin Babaş

19.091 %30,89

CHP

Mustafa Öztürk

11.226 %18,16

SAADET

Kadir Yalçın

411 %0,67

DP

180 %0,29

DSP

112 %0,18

BTP

87 %0,14

TKP

74 %0,12


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