Kayseri 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kayseri'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kayseri'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri'de Memduh Büyükkılıç Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KAYSERİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Memduh Büyükkılıç
500.621 %63,39
İYİ PARTİ
Dursun Ataş
248.947 %31,52
SAADET
Mahmut Arıkan
21.688 %2,75
HDP
4.542 %0,58
BTP
4.031 %0,51
DSP
3.218 %0,41
VATAN
2.380 %0,30
BĞMSZ
Eylem Sarıoğlu Aslandoğan
1.820 %0,23
TKP
1.361 %0,17
BĞMSZ
Sait Nazlı
1.142 %0,14
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