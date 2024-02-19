Kayseri 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kayseri'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kayseri'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:41
Kayseri 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kayseri'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri'de Memduh Büyükkılıç Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KAYSERİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
İYİ Parti'den AKP'ye geçen başkan, yeniden aday gösterilmedi

İYİ Parti'den AKP'ye geçen başkan, yeniden aday gösterilmedi
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor... 100 kişi CHP'ye katıldı!

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor... 100 kişi CHP'ye katıldı!

Memduh Büyükkılıç

500.621 %63,39

İYİ PARTİ

Dursun Ataş

248.947 %31,52

SAADET

Mahmut Arıkan

21.688 %2,75

HDP

4.542 %0,58

BTP

4.031 %0,51

DSP

3.218 %0,41

VATAN

2.380 %0,30

BĞMSZ

Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

1.820 %0,23

TKP

1.361 %0,17

BĞMSZ

Sait Nazlı

1.142 %0,14


Kayseri haberleri 31 Mart haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aksaray'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aksaray'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Kilis 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Zonguldak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Kilis 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Zonguldak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı? Merkez Bankası’nın döviz kuru stratejisi!

Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı? Merkez Bankası’nın döviz kuru stratejisi!
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…