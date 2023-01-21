Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini bulacak

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:08

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen “30. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni” bugün yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak törende ödüller 9 kategoride sahiplerini bulacak. Gecede Cumhuriyet Gazetesi dört ödül birden alacak.

Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Siyasetçi, Yazar ödülü verilecek. Basın kategorisinde ise gazetemiz yazarları Murat Ağırel, Işıl Özgentürk ve Veysel Ulusoy’a da ödül verilecek.

Onur Ödülü kategorisinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ödül alacak.