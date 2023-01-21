Uğur Mumcu ödülleri sahiplerini bulacak
30. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni bugün yapılacak. Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Siyasetçi, Yazar ödülü gazetemizin imtiyaz sahibi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a verilecek. Gecede yazarlarımız Işıl Özgentürk, Murat Ağırel ve Veysel Ulusoy da ödül alacak.
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen “30. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni” bugün yapılacak.
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak törende ödüller 9 kategoride sahiplerini bulacak. Gecede Cumhuriyet Gazetesi dört ödül birden alacak.
Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Siyasetçi, Yazar ödülü verilecek. Basın kategorisinde ise gazetemiz yazarları Murat Ağırel, Işıl Özgentürk ve Veysel Ulusoy’a da ödül verilecek.
Onur Ödülü kategorisinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ödül alacak.
- SİYASET: CHP’li Engin Özkoç, Engin Altay, Deniz Yavuzyılmaz, KKTC siyasetçi Serdar Denktaş.
- BASIN: Rahmi Turan, İlker Karagöz, Serhan Asker, Timur Soykan, Sultan Uçar, İsmail Saymaz, Murat Ağırel.
- HUKUK: Filiz Saraç.
- SANAT: Bülent Eczacıbaşı, Metin Uca, Prof. Atilla Atar, Dr. Ercan Kesal, Işıl Özgentürk, Hüseyin Başkadem, Devrim Arabaları Oyuncuları.
- SPOR: İlke Özyüksel, Emre Karaca, Dilara Yücel.
- SAĞLIK: Prof. Dr. Tamer Akan.
- ARAŞTIRMA-MÜCADELE: KONDA, T24, Oksijen Yazarı Bekir Ağırdır, Prof. Dr. Veysel Ulusoy.
Uğur Mumcu Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Vakfı Alev Coşkun Işıl Özgentürk Murat Ağırel Veysel Ulusoy
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