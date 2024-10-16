'Katliam yasası' sokağa indi! Yavru köpekler çuvalın içine konularak öldürüldü

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:48

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:48

İktidarın sokak hayvanlarına yönelik düzenlemesinin ardından Gebze'de yaşanan hayvan katliama yönelik 'yasayı uyguladık' yanıtı gelmişti. Hayvanların feci şekilde öldürülmesinden günler sonra, sokak hayvanlarının katledilmesi ve işkence görmesine karşı herhangi bir tedbir alınmadı.

Avcılar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik yaptığı sırada konteyner içerisinde 2 çuval içerisinde öldürülmüş halde iki köpek buldu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Öldürülmüş haldeki köpekler polis ekiplerinin gözetiminde çuvallardan çıkarıldı. Boğularak öldürüldükleri değerlendirilen iki köpek Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, köpekleri öldüren ve çuvala koyup çöpe atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.