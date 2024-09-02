Kavurucu sıcak altında namaz
Van’da Kur’an Nesli Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı, 7-10 yaş arası kız ve erkek çocuklar için “Hayat Namazla Güzeldir” etkinliği düzenledi.
Tarikat ve dini cemaatlerin çocuklara yönelik etkinlikleri her geçen gün artıyor. Van’da Kur’an Nesli Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı, 7-10 yaş arası kız ve erkek çocuklar için “Hayat Namazla Güzeldir” etkinliği düzenledi. Bu etkinlik kapsamında, çocuklara kavurucu güneş altında açık alanda ve beton zemin üzerinde namaz kıldırıldı. Çocuklar, Beşyol Meydanı’ndan Kent Meydanı’na kadar elleri dini içerikli dövizlerle yürütüldü.
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