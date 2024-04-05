Kaybeden başkan masa sandalyeleri topladı

Samsun’un Yakakent ilçesinde seçimi kaybeden AKP’li Hüseyin Kıyma, belediye mallarına göz koydu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00
Kaybeden başkan masa sandalyeleri topladı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 10 yıllık kullanım hakkıyla Yakakent Belediyesi’ne devredilen Yakakent Liman Balık Lokantası’na giden zabıta ekipleri, masa, sandalye gibi malzemeleri toplamaya başladı.

İlçe halkı duruma tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı’nda toplanırken Yakakent Belediye’nin yeni Başkanı İYİ Partili Şerafettin Aydoğdu, “Yakakent’in malına el uzatanlar var. Yakakent’in çivisini kimse buradan söküp alamaz. Burası ‘ağalık sistemi’ ile yönetilmiyor” dedi. Yakakent Belediyesi’nde ‘usulsüz imzaların’ da atıldığını öne süren Aydoğdu, “Çok kötü kokular geliyor. Duyumlar alıyoruz. Avukatlarımızla inceleyeceğiz” sözlerini kaydetti. 


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