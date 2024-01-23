Kaymakam-imam gerginliği büyüyor: AKP'li başkanın kardeşine saldırdılar
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaymakam tarafından darbedildiği iddia edilen cami hocasının akrabaları AKP İlçe Başkanı Abdulselam Toprak’ın kardeşi M. Toprak’ı darbetti.
Edinilen bilgiye göre, Kulp’ta yaşanan kaymakam-cami hocası tartışmasının yankıları devam ediyor.
AKP İlçe Başkanı Abdulselam Toprak’ın kardeşi M. Toprak, kaymakamlık binasına girerken cami hocasının akrabaları tarafından sözlü tacize uğradı, ardından darbedildi.
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
Olaya karışanların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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