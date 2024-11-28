Kaymakamlık emriyle Meryem Ana Evi’ne şafak operasyonu düzenlendi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı İzmir’in Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in başlattığı direnişin 4. gününde jandarma şafak saatlerinde alana baskın yaptı. Kaymakamın emriyle nöbet tutan belediye çalışanları ve yurttaşları zorla alandan uzaklaştıran jandarma ekipleri alana girişleri de kapattı. Meryem Ana Evi’ne yaklaşık 7 km mesafede barikat kuran kolluk kuvvetleri Selçuk halkının ve basının alana girmesini engelledi. Gelen turist kafileleri de tek tek kontrol edilerek geçmelerine izin verildi. Jandarma barikatının önünde bekleyen belediye işçileri ve yurttaşlar ‘’Kendi toprağıma turist girerken ben giremiyorum’’ sözleriyle kolluk kuvvetlerine tepki gösterdi.

‘DAVALARIMIZI AÇTIK’

Jandarma baskının ardından otopark alanında tek başına kalan başkan Sengel, “Meryem Ana gişelerimizin önündeyim. Halihazırda şu anda bu işletme işletilemiyor. Teslim ve tesellüm tutanağının hazırlanması bekleniyor. Ancak bize herhangi bir şekilde henüz ekstradan gelen birisi de olmadı. Gece 03.00-03.30 civarında ne yazık ki kaymakamlık tarafından jandarmanın görevlendirilmesiyle birlikte alana müdahale edildi. Söz verdiğim gibi tek başıma bile olsam da direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğim. Halihazırda dilekçeye dair de tebligata dair de daha önceden yapılmış olan tebligata dair de yürütmeyi durdurma talepli idari davalarımızı açtık. Şu anda da bekliyoruz. Hukuksal olarak da mücadelemiz devam edecek. Ancak Meryem Ana Evi’nin bizim için ve Efes Selçuk halkı için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Buna ilişkin olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Buraya yalnız başıma gelmedim. O yüzden umudum yalnız başına inmemek olacak” dedi.

Öte yandan jandarma baskını sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü, Meryem Ana Evi otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla birlikte 500 lira olan otobüs otopark ücreti 1200 liraya çıkarıldı.