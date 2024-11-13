Kaynaklar İsrail’e gönderiliyor iddiası

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) dün İsrail’le ticaretin devam ettiğine ilişkin haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Büyük gemi acentelerinin yaptığı ticari faaliyetler küresel çaptadır. Bu durum şirket merkezinin bulunduğu ülke ile ticaret yapıldığını göstermez. İsrail, Filistin’le ilgili bütün dış ticaret istatistiklerini kendi istatistiği gibi değerlendiriyor. Filistin’e yapılan ihracatın tamamı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’ndan teyit alınarak İsrail limanları üzerinden yapılıyor” dendi. İktidar, İsrail merkezli şirketlerin Türk limanlarını kullanmasının İsrail’le ticaret yapıldığına işaret etmediğini, bu limanlara giden malların Filistin’e ulaştırıldığını öne sürüyor. Ancak Türkiye İsrail arası sevkıyatlar yapan Hayfa merkezli ZIM Entegre Taşımacılık Şirketi (ZIM) İsrail Devleti’yle olan yakın ilişkileriyle biliniyor. Şirket Gazze’de başlayan saldırıların ardından bütün kaynaklarıyla İsrail’e destek olacağını geçen yıl açıkladı.

CEO ESKİ IDF MENSUBU

Türkiye’de Belstar Denizcilik ve Taşımacılık AŞ isimli bir iştiraki bulunan ZIM 2004’e kadar İsrail Devleti’nin ortaklığında yönetildi. İsrail’e silah taşıdığı bilinen ZIM’e karşı birçok ülkede sivil toplum kuruluşları davalar açarken Malezya’da ZIM’ın limanları kullanması yasaklı. Gazze’deki savaşın başlamasının ardından şirketin icra kurulu başkanı Eli Glickman da İsrail’e destek olacaklarına yönelik bir açıklama yaptı. Glickman açıklamasında “ZIM, bu zor zamanda İsrail devletini destekleyecek ve ilk önceliği, bu zor ve sıkıntılı durumda İsrail’e yardım etmek için gereken kaynakları tahsis etmek olacak” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet, İsrailli taşımacılık şirketi ZIM’in işlettiği gemilerin, Ankara’nın ambargo kararına karşın 2025 Ocak ayına kadar en az 124 kez Türk limanlara demirleyeceğini 29 Ekim’de haberleştirmişti.