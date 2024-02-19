Kilis 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kilis'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kilis'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:37
Kilis 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kilis'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kilis Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 4 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kilis'te Mehmet Abdi Bulut Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KİLİS'TE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Mehmet Abdi Bulut

23.538 %47,26

MHP

Ömer Yabancı

16.224 %32,58

İYİ PARTİ

Ahmet Nalçacıoğlu

8.403 %16,87

SAADET

Şerif Karakurt

1.048 %2,10

BTP

Alaiddin Özkar

254 %0,51

DSP

170 %0,34

TKP

165 %0,33


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