Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aksaray'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray'da Evren Dinçer Belediye Başkanı seçildi.
Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
AKP
Göz Atın
Evren Dinçer
45.253 %40,47
MHP
Sefer Alkan
44.015 %39,37
İYİ PARTİ
Özhan Türemiş
20.373 %18,22
SAADET
690 %0,62
BBP
477 %0,43
DP
268 %0,24
BTP
228 %0,20
DSP
194 %0,17
TKP
Aylin Tozduman
131 %0,12
BĞMSZ
Yaşar Ar
130 %0,12
VATAN
53 %0,05
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