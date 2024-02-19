Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aksaray'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:32
Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aksaray'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray'da Evren Dinçer Belediye Başkanı seçildi.

Aksaray 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

AKP

Göz Atın
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Evren Dinçer

45.253 %40,47

MHP

Sefer Alkan

44.015 %39,37

İYİ PARTİ

Özhan Türemiş

20.373 %18,22

SAADET

690 %0,62

BBP

477 %0,43

DP

268 %0,24

BTP

228 %0,20

DSP

194 %0,17

TKP

Aylin Tozduman

131 %0,12

BĞMSZ

Yaşar Ar

130 %0,12

VATAN

53 %0,05


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