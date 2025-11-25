Kayyım yönetimindeki Şişli Belediyesi binası için Resul Emrah Şahan’a soruşturma: 'Husumeti açıkça ortaya koyuyor'

19 Mart operasyonlarında "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında, Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı’nın şikâyeti üzerine yürütülen incelemede “hakkı olmayan yere tecavüz” ve “kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarrufta bulunma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı'nın geçen aylarda soruşturma izni verdiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin konuşan avukat Hüseyin Ersöz, şunları kaydetti:

“BUGÜNE KADAR ARAZİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNULMADI"

“Müvekkilimiz Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturma izni verilmiştir. Bu izin, yaklaşık on yıl önce yapımı tamamlanan ve halen Şişli Belediyesi’nin hizmet binası olarak kullanılan yapıyla ilgilidir. İddiaya göre, binanın inşa edildiği dönemde -yaklaşık 10-12 yıl önce- söz konusu arazide bir işgal yapıldığı ve binanın bu şekilde inşa edildiği ileri sürülmektedir. Ancak bugüne kadar arazi sahipleri tarafından Şişli Belediyesi’ne yönelik herhangi bir talepte bulunulmadığı gibi, bu konuda bir ecrimisil talebi de söz konusu olmamıştır.

“İDDİANAMEDE SUÇLAMA OLARAK YER ALMAMIŞTIR”

Bu noktada asıl şikâyetçinin, arazi üzerinde kat karşılığı inşaat yapmakta olan Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı olduğunu belirtmek gerekir. Emrullah Turanlı’nın, özellikle müvekkilimiz Resul Emrah Şahan’a yönelik asılsız birçok iddia ortaya attığı, bu iddiaların da şu anda Sayın Şahan’ın tutuklu bulunduğu dosyada yer aldığı bilinmektedir. Ancak savcılık makamı bu beyanlara itibar etmemiş ve hazırlanan iddianamede bunlar bir suçlama olarak yer almamıştır. Buna rağmen, Turanlı’nın ileri sürdüğü bazı yeni ve asılsız iddiaların bugün İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma iznine konu edildiği görülmektedir. Temel itibarıyla burada ayrımcılık içeren bir durumun bulunduğunu ifade etmek gerekir."

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin kamu idaresinin genel işleyişiyle bağdaşmadığının açık olduğunu belirten Ersöz, şöyle devam etti:

"Zira birçok kamu binasında benzer sorunların olduğu, özellikle bazı emniyet binalarında bu tür problemlerin yaşandığı ve bunlarla ilgili çözüm yolları üretildiği bilinmektedir. Bu durumlarda kamu personeli hakkında herhangi bir sorumluluk yoluna gidilmezken, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu şekilde suçlama yöneltilmesi ve soruşturma izni verilmesi eşitlik ilkesine ve hukuka uygun bir yaklaşım oluşturmamaktadır.

Ayrıca söz konusu binanın yaklaşık 10-15 yıllık bir geçmişi olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Şikâyette bulunan Emrullah Turanlı’nın bu süreçte ecrimisil ödenmediğine ilişkin iddiaları bulunmakla birlikte, bu konuda herhangi bir ecrimisil talebinin yapılmadığını ve ecrimisil taleplerinin belirli sürelere tabi olduğunu da hatırlatmak gerekir.

“BURADA ÖNEMLİ BİR NOKTA DA ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NİN HÂLİHAZIRDA BİR KAYYUM TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİDİR”

Yasal mevzuat incelendiğinde, Şişli Belediyesi’nin bu konuda herhangi bir ödeme yapmasını gerektirecek bir durum olmadığı açıktır. Burada önemli bir nokta da Şişli Belediyesi’nin hâlihazırda bir kayyum tarafından yönetildiğidir. Bilindiği üzere Resul Emrah Şahan 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmış ve ardından Şişli Kaymakamı belediyeye kayyum olarak atanmıştır. Yaklaşık 8-9 aydır belediyedeki tüm idari işleyiş Şişli Kaymakamı tarafından yürütülmektedir. Bu süre içinde kaymakamlık tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir başvuru ya da şikâyet yapılmamış olması, müvekkilimize karşı beslenen husumeti açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişte ‘Şişli’nin kalbine çakılan hançer’ olarak nitelendirilen belediye binasının yanındaki inşaat projesine ilişkin kesilen cezaların da bu husumetin temelinde olduğu görülmektedir.

“YAŞANAN SÜRECİ HUKUKİ OLARAK NİTELENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda verilen bu soruşturma iznini hukuka uygun olarak nitelendirmek mümkün değildir. Yaklaşık 10-15 yıllık bir bina geçmişine rağmen yalnızca Resul Emrah Şahan’ın sorumlu tutulması, izin kararının hukuki değil siyasi bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Binanın hukuki statüsü, kamu hizmeti verilen bir yapı olması, geçmiş ve mevcut malikler tarafından bugüne kadar herhangi bir hukuka aykırılık iddiası ya da ecrimisil talebi ileri sürülmemesi ve kayyıma yönelik de hiçbir talep ya da şikâyet bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan süreci hukuki olarak nitelendirmek mümkün değildir."

“GEREKLİ İTİRAZLARIMIZI YAPTIK”

Soruşturma izni kararlarına karşı Danıştay 1. Dairesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunduklarını da belirten Ersöz, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bu doğrultuda gerekli itirazlarımızı yaptık. Tamamen siyasi bir süreç, siyasi bir talep ve siyasi bir karar söz konusudur. Hem müvekkilimizin şahsi sorumluluğuna gidilemeyeceği, hem binanın bir kamu hizmeti verdiği, hem de geçmiş ve şimdiki maliklerin yanı sıra kayyum yönetiminin bugüne kadar herhangi bir talepte veya itirazda bulunmadığı hususlarını ortaya koyarak, verilen kararın hukuka uygun olmadığını ifade ettik. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde Danıştay tarafından hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar verilerek soruşturma izni kaldırılacaktır. Böyle bir durumda müvekkilimiz hakkında herhangi bir adli süreç yaşanmayacaktır. Ancak aksi yönde bir karar çıkması hâlinde adli süreç başlatılacak ve biz de bu sürecin hakkaniyete ve hukuka uygun şekilde sonuçlanması için gerekli tüm başvuruları yapacağız.”