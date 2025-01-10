Kayyum başkandan AKP’ye salon

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

Esenyurt’ta belediye başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy’un kayyum olarak atanmasından sonra kayyum yönetiminin ilçedeki iktidar yanlısı uygulamaları devam ediyor. Kayyumun son olarak 18 Ocak’ta düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması beklenen AKP Esenyurt 6. Olağan İlçe Kongresi için partiye Esenyurt Belediyesi’ne ait olan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ni tahsis ettiği öğrenildi. Söz konusu merkezin ismi, 2003 yılındaki meclis kararı ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi olarak belirlenmiş ancak karardan kısa süre sonra göreve gelen AKP’li eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, kararı uygulamamış ve merkezin ismi uzun yıllar Esenyurt Kültür Merkezi olarak kalmıştı.? 31 Mart’ta göreve gelen Ahmet Özer ise merkeze Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ismini vermişti.

Öte yandan CHP’nin ilçede başlattığı demokrasi nöbetinde 72. gün geride kaldı. Nöbette konuşan CHP PM üyesi Müslim Sarı, “Bir iddianame getirin, koyun önümüze. Deyin ki ‘Bu belediye başkanının şu suçları vardı’. Böyle bir şey yok. Bu dava, siyasi bir dava” dedi.