Kayyum Can Aksoy, Esenyurt belediye başkan yardımcılarını görevden aldı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:01

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine atanan kayyum Can Aksoy, belediye başkan yardımcılarını görevden aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyım tarafından tebliğ edildi" diye konuştu.

"KİMSE BU ÜLKENİN MEMURUNA SUÇ İŞLETEMEZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaşananlara, "Vatandaşı içeri almıyorsun, seçilmiş meclis üyesini içeri almıyorsun suç işliyorsunuz. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sanamaz. Kimse bu ülkenin memuruna suç işletemez" diye tepki gösterdi.