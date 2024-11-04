Kayyum atanan Esenyurt'ta CHP'li meclis üyeleri içeri alınmadı, CHP Grup Toplantı Odası tabelası söküldü

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:40

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ederken Esenyurt Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri bu sabah belediyeye alınmadı. Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası'nın tabelası da indirildi.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, uygulama üzerine "Öyle anlasılıyor ki Esenyurt Kayyumu kendisini Olağanüstü Hal Valisi zannediyor. Meclis üyelerinin Belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor!.." diye tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Meclis üyesi Erdinç Aktaş da sosyal medya hesabı üzerinden "Bu bir faşizm! Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum’un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

Aktaş, "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız!" vurgusu yaptı.

"HALKIN İRADESİ HİÇE SAYILIYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Esenyurt Belediye binasındaki CHP Grup Toplantı Odası'nın tabelasının polis koruması eşliğinde söküldüğü anların fotoğrafını paylaştı.

Yarkadaş, "İktidar halkın iradesini hiçe saymakta ve meclis üyelikleri fiili olarak bitirmektedir" dedi.

KAYYIM İŞTE BUDUR!



CHP GRUP ODASININ TABELASI SÖKÜLDÜ ODAYA DA KİLİT VURULDU!



CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i tutukladılar, yönetime kayyım atadılar yetmedi!



Bu sabah da CHP’li seçilmiş 24 meclis üyesinin kullandığı Grup Toplantı Odası’nın önce tabelasını söktü… pic.twitter.com/sEHLJOqGAL — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 4, 2024

GRUP TOPLANTISI BİNA ÖNÜNDE

Belediye meclis üyelerinin içeriye alınmamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, binanın önünde partililere ve yurttaşlara seslendi. Çelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul'un 39 ilçesinde belediye meclislerinde önce grup toplantıları, ardından meclis toplantıları gerçekleşecek. Bugün Esenyurt'ta belediye meclis üyelerimiz beleidye içerisine girdi. CHP'nin grup toplantı odasına girmek istediler. İçeride salonun kapısı kilitlenmişti ve arkadaşlarımız toplantı salonuna alınmadılar. Bunun üzerine milletvekillerimizle birlikte Esenyurt belediye binasının önüne geldik. İçerideki meclis üyelerimiz tartaklanarak üstleri başları yırtılarak, 2 arkadaşımız darbedilerek dışarıya atıldı. Şu anda belediye binası önünde CHP meclis grup toplantısını açık havada gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istreriz. Bugün meclis üyelerimizin tartaklanmasıyla burada açıkça bir suç işlenmiştir. Dışarıdaki meclis üyelerinin kolluk kuvvetleri marifetiyle, kurulan bariyerlerle binadan içeri girmesi engellenerek açıkça suç işlenmiştir."