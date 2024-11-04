Tutuklanan Ahmet Özer sonrası Esenyurt Belediyesi’ne gidecek milletvekilleri belirlendi: CHP’de kayyum nöbeti

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

CHP’nin 1-2-3 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapmayı planladığı ancak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özdemir’in tutuklanmasıyla başlayan kayyum atama süreci sonrasında İstanbul’a taşıdığı yasama yılı kampı dün sona erdi.

Cuma günü başlayan kampta ilk günün ana maddesi Özer’in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması olurken cumartesi günü kampın ikinci gününde ise önce CHP’nin siyasi söylem ve stratejileri masaya yatırıldı. Bu kapsamda milletvekillerine çeşitli sunumlar yapılırken akşam saatlerinde ise ekonomideki son gelişmeler tartışılarak TBMM’deki bütçe maratonunda CHP’nin izleyeceği yol haritası belirlendi.

CENAZE SONRASI MYK

Pazar günü kampın son gününde ise ilk olarak CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin üst düzey isimleri öğle saatlerinde eski SHP Milletvekili ve CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel Çengel’in cenaze törenine katılırken öğleden sonra CHP’nin kamp yaptığı otelde parti meclisi (PM) toplantısı yapıldı. PM toplantısı sona erdikten sonra ise haftalık merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.

BUGÜN SAHADALAR

Hafta sonu yapılan değerlendirmelerde, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi’nin önünde nöbete başlama kararı alan CHP kurmaylarının nöbeti 17 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecekleri öğrenildi. Bugün başlayacak ilk nöbet için grup başkanvekili Gökhan Günaydın, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gül Çiftci, yüksek disiplin kurulu başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever görevlendirildi. Devam eden günlerde her gün dört milletvekili, iki belediye başkanı, iki ilçe başkanı ve iki il yöneticisinin CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda sahada olacağı öğrenildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ YÜKSEL ÇENGEL UĞURLANDI

Eski SHP MYK üyesi, eski SHP milletvekili, eski TBMM İdare Amiri ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel Çengel önceki gün yaşamını yitirdi. Çengel, İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından dün Mevlanakapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı yapan ve 1977’den 12 Eylül 1980 darbesine kadar da Avcılar Belediye başkanlığı görevini yürüten Yüksel Çengel için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski devlet bakanı Cavit Çağlar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köseoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, eski milletvekilleri Eşref Erdem, Nurettin Sözen, Akif Hamzaçebi, Ali Özcan, Süleyman Çelebi, Rıdvan Budak, Ali Şeker, Hurşit Güneş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, iş insanı Cavit Çağlar ile SHP ve CHP döneminin il ve ilçe başkanları katıldı.

Çengel’in eşi Ayfer Çengel, duygularını “Çok güzel bir insandı. Dostları… Şölen gibi oldu. Çok teşekkür ederim,” sözleriyle ifade etti.