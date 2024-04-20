Kayyum enkaz bıraktı

Şanlıurfa’da belediyelerin değişmesinin ardından önceki dönem yönetimlerinin belediyeleri borç batağında bıraktığı ortaya çıktı.

Bekir Şahin
Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00
Kayyum enkaz bıraktı
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46 bin 312 nüfuslu Halfeti ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti’ye kaptıran AKP’li belediye başkanı Şeref Albayrak, belediyeyi 460 milyon 601 bin lira borçla bıraktı.

Suruç’ta ise kayyumun bıraktığı 177 milyon liralık borç, afişle belediye binasına asıldı. DEM Partili Suruç Belediye Eşbaşkanı Ayten Kaya, Sayıştay’ın da hesapları incelemesi için talepte bulunduklarını ifade etti. Kaya, “Yaptığımız ilk tespitlere göre borcun büyük bir bölümü hayali faturalara dayanıyor” dedi.


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