Seçimleri CHP'nin kazandığı Pınarbaşı'na kayyum atandı

CHP'nin önde tamamladığı seçimlerin MHP'nin itirazı sonrası yenilenmesine karar verildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye yönetimine kayyum atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:29
Seçimleri CHP'nin kazandığı Pınarbaşı'na kayyum atandı
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CHP'nin kazanması sonrası MHP'nin itirazları ile Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edilmişti. İlçe 2 Haziran'da tekrar sandık başına giderek belediye başkanını seçecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında belediye başkanlığı görevini vekaleten Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yürütecek

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada "Valilik makamının 07.04.2024 tarihli, 103422 olur sayısı ile Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevine Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş görevlendirilerek bugün itibariyle görevine başlamıştır" denildi.


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