Seçimleri CHP'nin kazandığı Pınarbaşı'na kayyum atandı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:29

Güncelleme: 08.04.2024 - 13:29

CHP'nin kazanması sonrası MHP'nin itirazları ile Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edilmişti. İlçe 2 Haziran'da tekrar sandık başına giderek belediye başkanını seçecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında belediye başkanlığı görevini vekaleten Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yürütecek

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada "Valilik makamının 07.04.2024 tarihli, 103422 olur sayısı ile Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevine Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş görevlendirilerek bugün itibariyle görevine başlamıştır" denildi.