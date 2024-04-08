Seçimleri CHP'nin kazandığı Pınarbaşı'na kayyum atandı
CHP'nin önde tamamladığı seçimlerin MHP'nin itirazı sonrası yenilenmesine karar verildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye yönetimine kayyum atandı.
CHP'nin kazanması sonrası MHP'nin itirazları ile Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edilmişti. İlçe 2 Haziran'da tekrar sandık başına giderek belediye başkanını seçecek.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında belediye başkanlığı görevini vekaleten Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yürütecek
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada "Valilik makamının 07.04.2024 tarihli, 103422 olur sayısı ile Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevine Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş görevlendirilerek bugün itibariyle görevine başlamıştır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- Galatasaraylı taraftarlardan flaş Ali Koç tezahüratı
- MHP'li üyeden mazbata töreninde saldırı!
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- Fenerbahçe sahadan çekildi!
- 'Dik durmaya devam edeceğiz'
- Türkiye'den görülecek mi?
- İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım