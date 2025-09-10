Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi: 'Bugünden itibaren...'

Kayyum Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen, partinin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Tekin'e yine korumalar ve polisler eşlik etti. Tekin, girişte kısa bir açıklama yaptı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Kayyum Tekin, basın mensuplarına dönerek; "Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" diye konuştu.

ABLUKA SÜRÜYOR

CHP, yeni İstanbul İl Binası olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nı bildirmesine rağmen eski il binasındaki polis ablukası sürüyor.

Parti yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanlarının binaya girişine izin verilmiyor.

