Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi: 'Bugünden itibaren...'

Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi: 'Bugünden itibaren...'

10.09.2025 13:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi: 'Bugünden itibaren...'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına geldi. Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.

Kayyum Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen, partinin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Tekin'e yine korumalar ve polisler eşlik etti. Tekin, girişte kısa bir açıklama yaptı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Kayyum Tekin, basın mensuplarına dönerek; "Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" diye konuştu.

Image

ABLUKA SÜRÜYOR

CHP, yeni İstanbul İl Binası olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nı bildirmesine rağmen eski il binasındaki polis ablukası sürüyor.

Parti yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanlarının binaya girişine izin verilmiyor.

Kayyum Gürsel Tekin, yeni İl Binası olarak Bahçelievler bildirilmesine rağmen Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen binaya geldi.

İlgili Konular: #CHP #İstanbul #Gürsel tekin