Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına gidecek

Mahkeme kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in bugün saat 11.00'de yine partinin Sarıyer'deki eski il binasına gideceği öğrenildi.

Söz konusu bina CHP tarafından kapatılarak, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisine dönüştürülmüştü.

MAHKEMEDEN "RET" KARARI GELMİŞTİ

Ankara 3. Asliye Mahkemesi dün CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada iptal kararı verilmesini esastan reddetti.

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı’yla ilgili talebi esastan reddetmesiyle il yönetimine kayyum kararının geçersiz hale geldiğine ilişkin yorumlar yapıldı.

Kararın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gürsel Tekin, "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız" demişti.

Tekin'in açıklaması şöyleydi:

"Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.

Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır. Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır."