Kayyum Gürsel Tekin de 'masaya yumruğunu' vurmuş: 'Ben Aziz İhsan Aktaşların arkadaşı değilim; beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, dün CHP İl Binası'nda bekleyen kayyum Gürsel Tekin ile de görüştü.

Aytekin, polis müdahalesiyle il başkanlığına giren Gürsel Tekin'i kütüphaneye götürdü.

İki ismin görüşmesine dair paylaşılan videoda Aytekin'in elini masaya vurarak "Gürsel Başkan 5 bin polisle buraya gelinir mi?" diye tepki gösterdiği görüldü.

Gürsel Tekin'in ise Aytekin'e "Elini masaya vurma. Ben tek başıma geldim. Ben buraya 30 bin kişiyle de gelebilirim" dediği duyuldu.

GÜRSEL TEKİN DE 'YUMRUK' VURMUŞ

Bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde ise Gürsel Tekin ile görüşmede gerilimin yükseldiği ve Tekin'in de yumruğunu masaya vurduğu görüldü.

Tekin'in, İBB soruşturmasına dayanak olarak gösterilen ve "suç örgütü elebaşı" olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş'a işaret ettiği ve "Ben Aziz İhsanların arkadaşı değilim, Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide!" dediği duyuldu.