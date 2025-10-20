Kayyum Gürsel Tekin'den, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'e ziyaret: 'Nezaketen gittim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 10:52:00
CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, cezaevinde tutuklu bulunan avukat Rezan Epsözdemir'i ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'i ziyaret etti.

Tekin, ziyaretin 'nezaket' amaçlı olduğunu belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyumu Gürsel Tekin, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'i cezaevinde ziyaret etti.

"SADECE NEZAKET ZİYARETİ"

Tekin, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Aklınıza bugün mü geldim. Sözcü Gazetesi’ne demeç vermiyorum. Günlerdir Sözcü Gazetesi’ne karşı cevap hakkımı kullanmak istedim. Bir demeç vermek istemiyorum ama Rezan benim eski avukatımdır. Sadece nezaket ziyaretidir. 8 yıl avukatlığımı yaptı, ben sadece bir dostluk nezaketiyle ziyaret ettim."

