Kayyum Gürsel Tekin'den, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'e ziyaret: 'Nezaketen gittim'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'i ziyaret etti.

Tekin, ziyaretin 'nezaket' amaçlı olduğunu belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyumu Gürsel Tekin, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'i cezaevinde ziyaret etti.

"SADECE NEZAKET ZİYARETİ"

Tekin, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Aklınıza bugün mü geldim. Sözcü Gazetesi’ne demeç vermiyorum. Günlerdir Sözcü Gazetesi’ne karşı cevap hakkımı kullanmak istedim. Bir demeç vermek istemiyorum ama Rezan benim eski avukatımdır. Sadece nezaket ziyaretidir. 8 yıl avukatlığımı yaptı, ben sadece bir dostluk nezaketiyle ziyaret ettim."