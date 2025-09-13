Kayyum Gürsel Tekin yine CHP'nin eski il binasına geldi: Özgür Özel gelmeden binadan ayrıldı

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, yine CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Saat 10.00 civarında binaya gelen Tekin, CHP lideri Özgür Özel gelmeden binadan erken ayrıldı.

Söz konusu bina CHP tarafından kapatılarak, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisine dönüştürülmüştü.

ÖZGÜR ÖZEL, BUGÜN SARIYER'DEKİ OFİSİNE GELECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün Sarıyer'deki çalışma ofisine geleceği biliniyor.

Özel, dün katıldığı canlı yayında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"O İNİNİZE GİRDİK DİYEN GELSİN BAKALIM YARIN”

"Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Erbakan davanın adamıdır. Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Ben kimseye kinlenmem ama bu iş beni kinlendiriyor. Bu makamlar değişecek el değiştirecek, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller, insan değiller.

2011'den beri aynı meclis salonundayız. Dokuz sene grup başkanvekilliği yaptım. Bir tanesi kişisel hukukta yanlış yaptın diyemez. Günü gelecek utandıracağım seni. Günü gelecek bu yaptığınla utanacaksın. Bir partinin İl Başkanına Genel Başkanına söven sayan meczupları o binaya biz çıkınca fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar. O ininize girdik diyen gelsin bakalım yarın. Peşime birkaç meczup takmışlar, güya içkili fotoğrafta beni yakalayıp fotoğrafımı çekecek. Yarın il binasındayım. O şeref yoksunu gelsin binadan paylaşım yapsın bakalım."