Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den 'geliyoruz' mesajı: 'Kardeşlerimizle kucaklaşmak için...'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞMAK İÇİN GELİYORUZ"

Tekin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP’nin temel ilkeleridir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada ara karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Bunun üzerine, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.