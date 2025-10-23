Kayyuma gerekçe olmuştu: Ahmet Türk o davadan beraat etti!

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024’te görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı.
Dava, Türk’ün 28 Mart 2011’de Siirt’te yaptığı bir konuşma nedeniyle 2022 yılında açılmıştı.
Karar duruşmasına Ahmet Türk’ün avukatları Erdal Kuzu ve Tahar Erdem, Mardin Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı, savcı Türk’ün cezalandırılmasını talep etti.
Erdal Kuzu, 2014 yılında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı dosya hakkında “takipsizlik” kararı verdiğini hatırlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı yok sayarak yeniden iddianame hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.
MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı habere göre, savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Türk’ün sözlerinin suç unsuru taşımadığını hükmetti. Mahkeme heyeti, açıklamanın demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmederek Türk hakkında beraat kararı verdi.
İçişleri Bakanlığı Türk’ü görevden uzaklaştırdığı kararına gerekçe olarak Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu davayı göstermiş ve açıklamasında “terör örgütü propagandası suçundan yargılaması devam ediyor” ifadelerine yer vermişti.