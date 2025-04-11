Kayyuma karşı dava kabul edildi

İstanbul Esenyurt’ta 31 Mart’taki yerel seçimleri kazanan CHP’li Ahmet Özer, teröre bağlı iddialarla 30 Ekim’de tutuklanırken Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ilçeye kayyum olarak atandı.

Kayyuma karşı dava kabul edildi
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Kayyum Aksoy, göreve atandıktan sonra çok sayıda skandal uygulamaya imza atarken Özer’in avukatları, ilçeye kayyum atanmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne kayyumun iptali istemiyle dava açtı.

Dava mahkemece kabul edilirken ilk duruşma 14 Mayıs tarihine verildi. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Aksoy’un anayasaya, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na, Belediye Kanunu’na ve mevzuata aykırı bir şekilde atandığı belirtildi.


Etiketler: #kayyum
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