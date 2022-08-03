KDCP’den Süleyman Soylu’ya tepki: “Tahammülümüz kalmadı demekle kadın cinayetleri durdurulamaz”

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:08

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KDCP), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sosyal medya hesabından paylaştığı kadın cinayeti verilerinin kendi verileri ile çeliştiğine dikkat çekti.

Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. + https://t.co/wAVkKK6Js0 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 2, 2022

Platform, “Kadına yönelik şiddete karşı mücadele edilecekse çözüm yolları bellidir. İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekenler, ‘kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket ettiğini iddia edemez. ‘Tahammülümüz kalmadı’ demekle kadın cinayetleri durdurulamaz” açıklaması yaptı.

KDCP, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu mesaj zincirini paylaşarak Soylu’ya tepki gösterdi:

“HER AY KAÇ KADININ NEREDE, NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ; KAÇ KADININ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜNÜ TÜM AÇIKLIĞI İLE PAYLAŞIYORUZ”

“Bakanlığın verilerine göre: 2021’in ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti 2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın cinayeti. Bizim verilerimize göre: 2021’in ilk 7 ayında 151 kadın cinayeti, 113 şüpheli kadın ölümü 2022’nin ilk 7 ayında 188 kadın cinayeti, 146 şüpheli kadın ölümü. Yıllardır kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini uluslararası literatürde geçen ‘femicide’ kavramına göre raporluyoruz. Her ay kaç kadının nerede, nasıl öldürüldüğünü; kaç kadının şüpheli şekilde öldüğünü tüm açıklığı ile paylaşıyoruz.

Bakanlığın verilerine göre:

??2021’in ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti

??2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın cinayeti



Bizim verilerimize göre:

??2021’in ilk 7 ayında 151 kadın cinayeti, 113 şüpheli kadın ölümü

??2022’nin ilk 7 ayında 188 kadın cinayeti, 146 şüpheli kadın ölümü pic.twitter.com/yuspbNXTXH — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) August 3, 2022

“TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI DEMEKLE KADIN CİNAYETLERİ DURDURULAMAZ”

İçişleri Bakanlığı ise yalnızca 4 yıldır verileri açıklıyor. Bakanlık; verileri hangi kritere göre hazırladığını, hangi cinayetleri kadın cinayeti olarak ele aldığını açıklasın. Şüpheli kadın ölümlerini neden dikkate almadıklarını anlatsın. Gerçekleri manipüle etmeyi bıraksın. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele edilecekse çözüm yolları bellidir. İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekenler, ‘kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket ettiğini iddia edemez. ‘Tahammülümüz kalmadı’ demekle kadın cinayetleri durdurulamaz. 2010 yılından beri kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi veriyoruz. İktidar; mücadelemizi engellemeye çalışadursun, biz İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284’ü anlatmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız.”

2022’nin ilk 7 ayında öldürülen 188 kadının ismini tek tek açıklandığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı hangilerini kadın cinayeti olarak saymadığını açıklasın” dendi.

Bakan Soylu, dün sosyal medya hesabından 2021’in ve 2022’in ilk 7 ayından öldürülen kadın verileri açıklayarak şu mesajı paylaşmıştı:

“AİLE İÇİ VE KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS İLKESİYLE TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE BİRLİKTE ŞİDDETLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz.”

FEMİCİDE NEDİR?

Embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya kadar tüm kadın cinsiyetteki bireylerin sadece cinsiyetlerinden dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek, bir erkek tarafından öldürülmesi ya da intihara zorlanmasıdır.