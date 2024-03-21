Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 00:27

Güncelleme: 21.03.2024 - 00:28

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur’un ‘Mevzular açık mikrofon’ programına katıldı. Altınok’un 20 yıldır yönettiği Keçiören’de yaşayan bir genç ile diyalogu dikkat çekti.

Ankaralı yurttaş, Altınok’un mal varlığına dikkat çekerek, “Komşunuzum, Tepebaşı’nda oturuyorum. Zaten malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz” dedi.

Genç ile Altınok arasında yaşayan diyalog şöyle:

Seyirci: "Keçiören'e baktığımda Çubuk’un, Akyurt’un, Gölbaşın’ın köylerinde çöp konteyneri varken Keçiören’in hiçbir yerinde çöp konteyneri yok. Olur da büyükşehir belediyesine başkan seçilirseniz eğer bütün ilçelerdeki çöp konteynerlerini de toplayacak mısınız?”

Altınok: "Hangi mahallede oturuyorsunuz?"

Seyirci: "Komşunuzum, Tepebaşı’nda oturuyorum. Zaten malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz."