Kemal Kemal Unakıtan’ın çocukları talep etti, imar planı değiştirildi: 6 kat yapılaşma izni

29 Haziran 2022 Çarşamba, 18:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi ile Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınarı 2 Mahallesi’nde bulunan toplam tam 828 bin metrekarelik devasa bir arazi imar planlarını geçen şubat ayında değiştirmişti.

Bakanlık şimdi de imar planlarını 2016’da hayatını kaybeden eski Maliye Bakanı AKP’li Kemal Unakıtan’ın çocuklarına ait şirketin itirazı üzerine yeniden değiştirdi.

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIYOR

Daha önce Ataşehir ilçesinde yer alan Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nün Tuzla’ya taşınacağı açıklanmıştı. Gerekçe olarak ise müdürlük binasının kirişlerinin depreme dayanıksız olması ve ihtiyaca cevap verememesi olarak açıklandı. Ancak müdürlüğün taşınacağı alanın çevresindeki arazilerin sahipleri de yandaşlar çıktı.

UNAKITANLARIN 62 BİN METREKARELİK ARAZİSİ VAR

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, bakanlığın şubat ayında hazırladığı imar planı raporunda, yeni gümrük müdürlüğünün inşa edileceği alanın hemen yanındaki 62 bin metrekarelik arazinin İstanbul Euro Asia İleri Teknoloji Endüstri Parkı İşletmeleri Ticaret A.Ş.’ye ait olduğu belirtildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirket 2015 yılında Kemal Unakıtan’ın çocukları Abdullah Unakıtan, Zeynep Unakıtan Çaylı, Fatma Unakıtan Kanmaz tarafından kuruldu. Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nün söz konusu bölgeye taşınmasıyla Unakıtan’ın çocuklarına da piyango vurmuş oldu.

5 KAT YETMEDİ, 6 KAT İSTEDİLER

Unakıtan’ın çocuklarına ait arazi bakanlığın şubat ayındaki imar planlarında için en çok 5 kat yapılaşma koşuluyla “lojistik tesis alanı” olarak belirlenmişti. Ancak şirket en çok 5 kat yapılaşma koşuluna 14 Mart’ta itiraz etti. Bakanlık ise itirazlar üzerine imar planını yeniden değiştirdi. Yeni imar planlarıyla şirketin talep ettiği gibi en çok 5 kat olan yapılaşma koşulu 6 kata yükseltildi.