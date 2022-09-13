Kemal Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tek limanının halk olduğunu belirterek, “5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Sakarya'da yurttaşlara hitap ettiği konuşmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP lideri paylaşımına şu notu düştü:

Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya! https://t.co/BBPH16CPqB pic.twitter.com/ArmyDV0vdi