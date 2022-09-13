Kemal Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tek limanının halk olduğunu belirterek, “5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız” dedi.
Kılıçdaroğlu, Sakarya'da yurttaşlara hitap ettiği konuşmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP lideri paylaşımına şu notu düştü:
- Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!
Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya! https://t.co/BBPH16CPqB pic.twitter.com/ArmyDV0vdi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 13, 2022
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