Kemal Kılıçdaroğlu: Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz

12 Eylül 2022 Pazartesi, 00:21

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 86'ncı Selanik Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına değinmişti.

Miçotakis, Erdoğan'ın seçimlerden önce 'milliyetçiliği odağına aldığını' söyleyerek "Sayın Erdoğan'ın son açıklamaları kabul edilemez" diyen Miçotakis, Ankara'nın seçimlere giderken 'gerginliği körüklediğini' savundu. Miçotakis, Türkiye'yi zorbalıkla suçlayarak "Dayılık (zorbalık) yok" ifadesini kullanmıştı.

"ADALARDA TEHDİT OLUŞTURAN TÜRKİYE'DİR"

"Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım" ifadelerini kullanan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının aksine, adalarda tehdit oluşturan Türkiye'dir" diyerek devam etmişti.

Atina'nın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutacağını belirten Miçotakis, Prag'da düzenlenmesi planlanan 'Avrupa Siyasi Topluluğu' toplantısına işaret etti. Yunanistan Başbakanı, şöyle konuştu:

Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım ve bir görüşme fırsatımız olacağı için minnettarım. Önümüzdeki günlerde, Türkiye'nin muhtemelen davet edileceği Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Prag'da yapılacak. Ankara'nın katılımına engel olmayacağız.

KILIÇDAROĞLU: MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN’IN ORTAK BİR NOKTASI VAR...



Ankara-Atina hattında karşılıklı suçlamalarla gerilim artarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden konuy dair açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.

Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 11, 2022

NE OLMUŞTU?

Eylül ayı başında Samsun’da Teknofest’te konuşan Erdoğan, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan daha sonra Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine dair yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, Yunanistan’ı Girit’te konuşlu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini kullanarak F-16 savaş uçaklarını 'taciz' etmekle suçluyor. Yunanistan, iddiaları reddederken Türk uçaklarının bildirim yapmadıklarını ve hava sahasını ihlal ettiği suçlamasını yöneltiyor.