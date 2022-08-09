Kemal Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de yurttaşlara seslenirken çekilmiş fotoğrafını; “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber” açıklaması ile birlikte paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 20:02
Kemal Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne’de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yurttaşların yoğun ilgisi sonrasında, esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; yurttaşların arasında, onlara hitap ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

  • Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber…

Kemal Kılıçdaroğlu EDirne Ardahan

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