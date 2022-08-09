Kemal Kılıçdaroğlu, Edirnelilere seslendi: “Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla emekliye ayıracağız"

09 Ağustos 2022 Salı, 21:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne’de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Bir esnaf, Kılıçdaroğlu’na; “Biz mağdur petrolcüleriz. Geçen hafta eylem yaptık. Allah razı olsun sizden; bize yer verdiniz, sesimizi duyurmaya çalıştınız. Ama halen mağduruz. Halen istasyonlarımız kapanıyor. Sizden yardım diliyoruz. Çoluk çocuğumuz var. İşçilerimiz var” dedi.





Bir genç ise Kılıçdaroğlu’na “Ben size çok güveniyorum, bir genç olarak. Umarım, yarın hep beraber güzel günler göreceğiz. Umarım, ülkemiz de tercihini düzgün yapabilir. Bizim Avrupa’dan ne eksiğimiz var. Yetenekli insanlarımız var. Niye onlar Avrupa’da kendisini gösterebiliyor da burada gösteremiyor? Benim tek isteğim bu. 16 yaşında bir gencim. Okul hayallerim var. Üniversiteye gitmek para, her yere gitmek para. Ama ben sizlere güveniyorum. Bu ülkeyi geliştireceğiz hep beraber. Umarım Türk insanı olarak gözümüzü açarız. Zor kazandığımız topraklarımızı, umarım böyle kolay vermeyiz. İyi ki sizler varsınız, iyi ki sizler sayesinde bu kadar rahat ve özgür konuşabiliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, yurttaşların yoğun ilgisi dolayısıyla esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, “Korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri’ye göndereceğim” dedi.

"BU ÜLKEDE İNSANLAR HUZUR İÇİNDE YAŞASIN İSTİYORSANIZ; BİZE KATILIN"

Konuşması sık sık “Edirne seninle gurur duyuyor”, “Hak, hukuk, adalet”, “Halkın umudu, Kılıçdaroğlu” sloganları ile kesilen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup, oyu kullanacaksınız. Hep beraber, dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Bunan inanın ve mutlaka bizlere güvenin.





Biz Millet İttifakı olarak sizin için çalışıyoruz. Halkımız için çalışıyoruz. Yediden 70’e hiçbir ayrım yapmadan; doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi; esnafı, zengini, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, taksicisi… Kim olursa olsun… Herkesin kazandığı, her evde huzurun olduğu Türkiye’yi inşa edeceğiz.





Bunun için bize katılın. Bunları istiyorsanız, bize katılın. Huzur istiyorsanız, bize katılın. Adalet istiyorsanız, bize katılın. Hukuk istiyorsanız, bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, bu ülkede barış olsun, bu ülkede insanlar huzur içinde yaşasın istiyorsanız; bize katılın.

"BU TOPRAKLAR, BEREKET FIŞKIRDIĞI SÜRECE SİZLER HAYATTA MUTLU OLACAKSINIZ"