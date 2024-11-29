Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a kendi sözleri ile sordu: 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 23:23

Güncelleme: 29.11.2024 - 23:23

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Geçtiğimiz hafta CHP’nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye’nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü bir kez daha ortaya koymuştur" demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan'ın, "Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir!" sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Zenginleştin mi? Haram yedin mi? Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bak Erdoğan, şaibeli bir seçimle Cumhurbaşkanı seçildiğini söylemiyorsun. Sorduklarıma cevap veremiyorsun, iki gündür lafı evirip çevirip bir şeyler geveliyorsun.

Sen ne dersen de! Ben hırsıza hırsız derim.

Bak, senin cümleni yazıyorum ve sana tekrar soruyorum: "Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir!"

Zenginleştin mi? Haram yedin mi? Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin."