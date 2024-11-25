Kılıçdaroğlu'nun avukatından 'yeni dava' açıklaması: 'Erdoğan üzülmeye devam edecek...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki savunmasıyla ilgili açtığı yeni davaya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 'milim geri adım atmayacaklarını' söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından 'yeni dava' açıklaması: 'Erdoğan üzülmeye devam edecek...'
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ANKA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:32

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada yaptığı savunma üzerine Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve "500 bin TL'lik manevi tazminat davası" açtıklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise yeni davayla ilgili açıklama yaparak "Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir. Anlıyoruz. Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak" dedi.

'ERDOĞAN ÜZÜLMEYE DEVAM EDECEK'

Çelik'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:  

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunması, daha doğrusu manifestosu Recep Tayyip Erdoğan'ı yine rahatsız etmiş. Ve yine yargısına başvurmuş. Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir! Anlıyoruz... Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak. Tekrar tekrar İspat Hakkımızı kullanmaya ve yolsuzluk olgularını kanıtlamaya devam edeceğiz. Sonuçta da kazanacağız ve Erdoğan üzülmeye devam edecek. Zira haklıyız..."


Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #Kılıçdaroğlu #Recep Tayyip Erdoğan

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