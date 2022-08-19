Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Erdoğan’ın emriydi; yaptım, oldu’ diyerek kimse sıyrılamayacak

19 Ağustos 2022 Cuma, 19:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, “‘Erdoğan’ın emriydi; yaptım, oldu’ diyerek kimse sıyrılamayacak. Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri, bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak” diyerek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bugünkü açılış töreninde yaptığı konuşmadan kesitler içerek bir video paylaştı.

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ’da söylediği şu sözlere yer verildi:

“BU, MERKEZ BANKASI YÖNETİMİNİN, SARAY’DAN TALİMAT ALIP KARAR ALAN YÖNETİMİN MİLLETİN EKMEĞİYLE OYNAMASI DEMEKTİR. MİLLETİN EKMEĞİYLE OYNAYANIN EKMEĞİ OLMAZ”