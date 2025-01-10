Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Esad' göndermesine yanıt verdi: 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 18:44

Güncelleme: 10.01.2025 - 18:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Denizli İl Kongresinde açıklamalarda bulunmuş, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunmuştu.

Erdoğan, "Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANI DEMEYE DİLİM VARMIYOR"

Erdoğan'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. X hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "Unutma, daha düne kadar “kardeşim Esed” diyordun. Ancak küresel güçler sana emir verdiğinde zikzaklarla dolu politikanı değiştirdin" sözleriyle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"“Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var.”

AKP Genel Başkanı, partisinin il kongresinde beni hedef alarak bu sözleri sarf etmiş, kutuplaştırıcı dilini bir kez daha kullanmış ve nefret tohumları ekme niyetini açıkça göstermiştir. Sana Cumhurbaşkanı demeye dilim varmıyor!

Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini eden hiçbir onurlu cumhurbaşkanı, yeminine ihanet etmez. Ülkesinde mezhep kışkırtıcılığı yapmaz, halkını etnik kimlikler üzerinden bölmez. Yazıklar olsun! Unutma, daha düne kadar “kardeşim Esed” diyordun. Ancak küresel güçler sana emir verdiğinde zikzaklarla dolu politikanı değiştirdin. Bugün aynı güçler senin iplerini çekiyor. Hayatın, aldatmacalar ve çelişkilerle dolu.

İnsanların inançları ve kimlikleri onların onurudur! Yeter ki kimse vatanına ve milletine ihanet etmesin, kul hakkı yemesin, yolsuzluğa bulaşmasın. Ancak sen, yıllardır bu değerleri çiğniyorsun!

Buradan bir kez daha seni uyarıyorum: Bu topraklar bölücülüğe geçit vermez! Kışkırtıcı dilinden ve nefret siyasetinden derhal vazgeç!"