Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında; gençlerle bir araya geldi.
Gençlerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.
Buluşmaya ilişkin görüntüler, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında; "Gençlik seninle, gelecek seninle Kılıçdaroğlu" açıklaması ile paylaşıldı.
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