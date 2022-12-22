Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 23:39
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında; gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Buluşmaya ilişkin görüntüler, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında; "Gençlik seninle, gelecek seninle Kılıçdaroğlu" açıklaması ile paylaşıldı. 


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