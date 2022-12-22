Kılıçdaroğlu Soylu'yu işaret etti: 'İmamoğlu'na soruşturma açanlar...'

22 Aralık 2022 Perşembe, 20:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturmasını tamamladı. Bakanlık, hazırladığı raporu incelenmek üzere savcılığa iletti.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, kara para terörüne, İstanbul’da birbirini öldüren uluslararası mafyalara, sokakları saran meth terörüne, fotoromanlara bakabilirler. Orada her türlü pisliği bolca bulacaklar."