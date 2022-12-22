Kılıçdaroğlu Soylu'yu işaret etti: 'İmamoğlu'na soruşturma açanlar...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturmasını hatırlatarak Bakan Soylu'yu işaret etti. CHP lideri, "İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa fotoromanlara bakabilirler" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 20:02
Kılıçdaroğlu Soylu'yu işaret etti: 'İmamoğlu'na soruşturma açanlar...'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturmasını tamamladı. Bakanlık, hazırladığı raporu incelenmek üzere savcılığa iletti.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, kara para terörüne, İstanbul’da birbirini öldüren uluslararası mafyalara, sokakları saran meth terörüne, fotoromanlara bakabilirler. Orada her türlü pisliği bolca bulacaklar."


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