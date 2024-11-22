Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı: CHP'den duruşma sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:14

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:39

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin 7'nci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada savunmasını yapıp adliyeden ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Günaydın, Kılıçdaroğlu'na açılan siyasi yasak davasına; "Milletvekilliği dönemi biter bitmez ana muhalefet partisinin genel başkanına açılan bu dava aslında fiilen milletvekilliği ve genel başkanlık görevini sürdürmekte olan herkese de verilmiş bir gözdağıdır. ‘Hiç kimse konuşmasın, hiç kimse muhalefet yapmasın. Dolayısıyla bu memlekette bizim borumuz açıkça ötsün’ demektir. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok açık, net, kararlı bir tutumunu sürdürmüş, sözlerinin arkasında durmuştur" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava nedeniyle savunmasını yapmasının ardından Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Kılıçdaroğlu çıkışta açıklama yapmazken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basın mensuplarına konuştu.

Günaydın, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında Mersin'de yaptığı bir miting konuşması arkasından 2016 yılında Edirne'de yaptığı bir miting konuşması, grupta yaptığı konuşmalar bunların tamamı 10 yıl sonra Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanının yaptığı konuşmalar bir suç delili olarak sayılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenen iddianameler Mersin'de birleştirilmiş durumda. Bu çerçevede dava Mersin'de açılmış. Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi açılan duruşma çerçevesinde ifade almak üzere Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ni talimat mahkemesi olarak kaydetmiş. Bu çerçevede 7’nci genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve burada bir saat boyunca bir konuşma yaptı. Konuşmasına şu sözlerle başladı. ‘Bu bir savunma değildir. Çünkü ben bir suç yapmadım.’

"DAVA MERSİN'DE GÖRÜLECEK''

Kılıçdaroğlu, ‘Bu memlekette suç işleyenler var. O suç işleyenlerin işledikleri suçları kayıt altına alma görevimi burada ifade ediyorum. Bu görev bana düştü. Siz sayın yargıç size de bu fırsat düştü. Bu kayıtları siz de alıyorsunuz’ dedi. SEBGİS’le kayıt alındı. Yaklaşık bir saatlik bir ifadeydi. İfadesini tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından toplanan çeşitli deliller mahkemeye sunuldu. Talimat mahkemesi hem bu ifadeyi hem de bu delilleri ana mahkemeye gönderecek ve dava Mersin'de görülecek.

"HERKESE VERİLMİŞ BİR GÖZDAĞI''

Milletvekilliği dönemi biter bitmez ana muhalefet partisinin genel başkanına açılan bu dava aslında fiilen milletvekilliği ve genel başkanlık görevini sürdürmekte olan herkese de verilmiş bir gözdağıdır. ‘Hiç kimse konuşmasın, hiç kimse muhalefet yapmasın. Dolayısıyla bu memlekette bizim borumuz açıkça ötsün’ demektir. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok açık, net, kararlı bir tutumunu sürdürmüş, sözlerinin arkasında durmuştur. Biz de tüm CHP camiası olarak yetmez, benim görebildiğim kadarıyla Saadet Partisi'nden, Deva Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Gelecek Partisi’nden, DEM Parti’den çok sayıda milletvekili de buradaydı. CHP’nin Genel Başkanı buradaydı. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız buradaydı. Yek vücut olarak genel başkanımızın yanındayız. Demokrasinin yanındayız."

Günaydın, duruşma salonunda yaşananları da şöyle anlattı:

"Duruşma 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nin küçücük bir salonu da yapıldı. Üç gündür bu salonun Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonlarına alınması için temas ediyoruz. Çünkü onlar 500’er kişilik salonlardır. Rahatlıkla Cumhuriyet Başsavcılığı orada yapılmasına yönelik bir karar alabilirdi. Böylece bu kadar insan büyük bir eziyet çekmezdi. İçeride oksijensiz kalındı. Fenalık geçirenler oldu. Sıcaklık inanılmaz arttı. Duruşma salonu da duruşmanın görülemeyeceği kadar doldu. Bizim gayretlerimizle arkadaşlarımızı dışarıya çıkarttık. Duruşmanın görülebileceği bir hale getirdik ve duruşma görüldü."

Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya gelmemesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"İMAMOĞLU, KARARA BAĞLANMIŞ BİR ÇERÇEVE İÇERİSİNDE ALMANYA'DA''

"Ekrem İmamoğlu dört ay evvel araştırılmış ve karara bağlanmış bir çerçeve içerisinde Almanya'da bulunmaktadır. Kendisiyle daha birkaç gün evvel konuştum. İmamoğlu, ‘Bu duruşmalar devam edecek. Bu duruşmada Genel Başkan'ın yanında değilim. Başka bir celsede yanında olurum. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere hiçbir genel başkanımızı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyu açıkça bilsin’ dedi."