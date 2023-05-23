Son dakika... Zafer Partisi duyurdu: Kılıçdaroğlu ile Özdağ ortak açıklama yapacak

Yayınlanma: 23.05.2023 - 19:57

Güncelleme: 23.05.2023 - 20:07

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Kritik açıklamayı duyuran Zafer Partisi'nin paylaşımında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir.



?? 24 Mayıs Çarşamba

? 11.00

?? Zafer Partisi Genel Merkezi pic.twitter.com/XvjM2ni51c — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 23, 2023

'MİLLET İTTİFAKI'NIN KARARINI BEKLİYORUZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda yaptıkları görüşmelerde mutabakat metnini cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduklarını belirterek, bu konuda Millet İttifakı'nın kararını beklediklerini söylemişti.

YARINI İŞARET ETMİŞTİ

Görüşmeler henüz 'nihayetlenmedi' diyen Özdağ şöyle konuşmuştu:

"Bunun için yüz yüze bazı görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Burada da olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Başarabilirsek yarın saaat 11.00'de kılıçdaroğlu bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Tekrar ifade etmek isterim, Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir ve bundan asla taviz vermez. Türk halkının güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar protokole yansıdı. Şimdi bunları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz ve kamuoyu ile paylaşacağız."