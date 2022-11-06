Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Sizi yok edeceğiz

06 Kasım 2022 Pazar, 19:33

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Göktürk Mahallesi yakınlarında bir villanın bahçesinde polis ekipleri kazı başlattı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in cinayet şüphesiyle bu villada gözaltına alındığı belirtildi. Zeljko Bojanic'in, yine Sırp Skaljari çetesi üyesi Risto M’nin öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Polis, Bojanic'in evinin bahçesinde Risto M’'nin cesedini arıyor.

KILIÇDAROĞLU İSYAN ETTİ: SİZİ YOK EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in bugün İstanbul Sarıyer’de gözaltına alınmasını ve kaldığı villanın bahçesinde ceset aranmasını değerlendirdi.

Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi. https://t.co/DOSyKntliW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 6, 2022

'Uyuşturucu baronları'na Sırpça da seslenen Kılıçdaroğlu "Srpski karteli; napustite naše gradove! Ne zelimo vaši prljavi novac. Upozoravam vas, izgubicete glave. Nemamo ni jedno dete da vam zrtvujemo... (Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, Türkçe ve Sırpça yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“GÖRDÜKLERİNİZ, DENİZDE SADECE BİR KUM TANESİ”

‘Kara para, sahibini getirir’ dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi.

“KARTELLERE SESLENİYORUM; ŞEHİRLERİMİZİ TERK EDİN”