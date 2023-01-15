Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Roman buluşmasında

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:16

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 18:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Konut Projesi ile Karabağlar’da yapacağı Orhan Kemal İlkokulu için düzenlenen temel atma törenlerine katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki son durağı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Roman Buluşması oldu. Buluşmaya CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer'in dışında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ile milletvekilleri de katıldı.

TUNÇ SOYER: BAŞKA BİR TÜRKİYE KURMAK MÜMKÜN

Türkiye’nin ilk Roman milletvekili olan Özcan Purçu’nun da katıldığı etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka bir Türkiye kurmak mümkün. Hakkınızın yenmediği, güne başlarken yüzünüzün güldüğü Türkiye’yi kurmak mümkün. Bunu kuracağız çok az kaldı, Genel Başkanımız burada bizimle beraber, onun liderliğinde, öncülüğünde bambaşka bir Türkiye’yi, birbirimizle güler yüzle kucaklaşacağımız Türkiye’yi, çocuklarımızın yatağa aç girmediği Türkiye’yi, hakkın, hukukun, adaletin egemen olduğu bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız” diye konuştu.

“Romanlar seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisini dinlemeye gelen Roman yurttaşlara şu sözlerle seslendi:

KILIÇDAROĞLU: “58 BELEDİYE BAŞKANIMIZ 58 AYRI BÖLGEDEN ROMAN KARDEŞLERİMİZİ GETİRDİLER BURAYA, TÜRKİYE’DE BİR İLK”

“Bu ülkede yaşayan herkesin hakları var, hak istemede hepimiz eşitiz. Hak istediğiniz zaman adalet olur ama sessiz kalır, hak istemezseniz birileri gelir size hakkınızı teslim etmez. Hak istemek, adaleti istemek aynı zamanda mücadele etmek demektir. Aynı zamanda hak talebini yerine getirenlerin yanında durmak demektir. Güzel bir toplantı yapıyoruz, belki Türkiye’de ilk kez böylesine güzel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımız burada, 58 belediye başkanımız 58 ayrı bölgeden Roman kardeşlerimizi getirdiler buraya, Türkiye’de bir ilk.

“ADALET TALEBİNDE, HAK TALEBİNDE BULUNAN HERKESİN YANINDA OLDUM, YANINDA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİM”

Romanların hakları uzun süre görmezden geliyor. Bir şeye inanmanızı isterim; adalet talebinde, hak talebinde bulunan herkesin yanında oldum, yanında olmaya da devam edeceğim. Kimsenin inancı, kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına ve inancına saygı göstermek bütün siyasetçilerin ortak görevi olmak zorundadır. Bu görevi yapıyorum, hepinize saygı duyuyorum. Sizden bir şey istiyorum.”

“SLOGAN GAYET GÜZEL AMA BEN SİZDEN SLOGAN BEKLEMİYORUM, SANDIĞA GİDİNCE CHP’DEN YANA TAVIR BEKLİYORUM”

Kılıçdaroğlu, Roman yurttaşların “Kemal Başkan” sloganlarına karşılık şunları söyledi:

“Slogan gayet güzel ama ben sizden slogan beklemiyorum, sandığa gidince CHP’den yana tavır bekliyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Roman milletvekilini CHP Meclis’e getirdi. Bu ne demektir? CHP, toplumun her kesimiyle yakından ilgilenen, her kesimin sorunlarına çözüm üreten bir parti demektir. O nedenle CHP’ye benim sahip çıktığım gibi en az siz de sahip çıkmak zorundasınız. Sloganlar güzel ama sizden istediğim sandığa gidince Altı Ok’un altına mührü basmaktır.

“UNUTMAYIN BAY KEMAL’İN KAVGASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE ADALETİ GETİRME KAVGASIDIR”

Mahkum ailelerin durumlarını da biliyorum, hiç endişe etmeyin, sorunlarınızı biliyorum. Haksız yere tutuklananları, göz altına alınanları biliyorum. Bu ülkede adaletin olmadığını da biliyorum. Unutmayın Bay Kemal’in kavgası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne adaleti getirme kavgasıdır. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Desteğinizi esirgemezseniz adaleti getireceğiz bu ülkeye, her karış toprağına adaleti getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz; hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, alın teri mücadelesidir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesidir.

“TEK İSTEĞİM; SAĞIMDA OLUN, SOLUMDA OLUN, ÖNÜMDE OLUN VE BİRLİKTE YÜRÜYELİM, BİRLİKTE TÜRKİYE’Yİ AYDINLIĞA ÇIKARALIM”

Beslenme çantalarına yiyecek koyamayan annelerin dramını biliyorum o dramı da bitirme mücadelesidir. Aile Destekleri Sigortası’yla her aileye, her kişiye asgari bir gelir güvencesi getirme mücadelesidir. O nedenle bu mücadelede sizden tek isteğim yanımda olun. Tek isteğim; sağımda olun, solumda olun, önümde olun ve birlikte yürüyelim, birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım.”