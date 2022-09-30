Kemal Kılıçdaroğlu: Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mart 2009’da bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 21:57
Kemal Kılıçdaroğlu: Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mart 2009’da bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla duyuran Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için çalışacaklarına söz verdiğini belirtti.

"AÇIK YARALARI KAPAMADAN ÜLKE HUZUR BULAMIYOR"

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

  • Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler