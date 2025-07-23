Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Murat Çalık mesajı

Adli Tıp Kurumu raporunda çıkan sonuç tartışma yaratan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliyesi beklenirken 25 Temmuz günü yeniden kemik iliği alınması kararı çıktı. Operasyonun İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Kardeşimi henüz kaybetmiş biri olarak, bir kez daha anladım ki; ölüm dışında her şeyin bir çaresi vardır" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ"

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Kardeşimi henüz kaybetmiş biri olarak,

bir kez daha anladım ki; ölüm dışında her şeyin bir çaresi vardır.

Sağlık sorunları çok ciddi boyutlara ulaşmış olan

Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın,

bir an önce tahliye edilerek tedavisinin uygun şartlar altında yapılması gerekmektedir.

Murat Bey’in annesinin, çocuklarının, eşinin ve kardeşlerinin vicdanlarında

telafisi mümkün olmayan yaralar açılmasına müsaade edilmemelidir.

Murat Bey’e Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Bu vesileyle, kardeşimin vefatından dolayı arayarak acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim."