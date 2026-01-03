Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tayfun Kahraman' açıklaması: 'Adaleti yok ettiği gibi vicdanları da yaraladı'

3.01.2026 17:16:00
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın AYM kararına rağmen tutuklu bulunmasına tepki gösterdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman ile ilgili paylaşımda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, ''Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, siyasi baskılarla uygulamaya koydurmayan siyasi iktidar; adaleti yok ettiği gibi, vicdanları da yaralamıştır. Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullandı. 

''AYM KARARLARI HER KURUMU BAĞLAR''

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

''Tayfun Kahraman tutuklandığında, kızı Vera henüz iki yaşındaydı. Babasının tutuklanmasını, küçük bir kız çocuğunun normali hâline getirdiniz. Yazıklar olsun… Tayfun Kahraman, MS hastalığının pençesinde. Adli Tıp, sen neden işini yapmıyorsun? Kimin pençesindesin? Anayasa Mahkemesi kararları herkesi ve her kurumu bağlar. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, siyasi baskılarla uygulamaya koydurmayan siyasi iktidar; adaleti yok ettiği gibi, vicdanları da yaralamıştır. Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır.''

