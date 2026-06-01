Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'FETÖ' sözleri sonrası İlker Başbuğ’dan açıklama: 'Özgür Özel, akla gelecek en son isimlerden biridir'

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek verdi.

Başbuğ, Özel’i Silivri’deki ilk günlerinden bu yana tanıdığını belirterek, hakkındaki “FETÖ” iddialarına tepki gösterdi.

“AKLA GELEBİLECEK EN SON İSİMLERDEN BİRİDİR”

Başbuğ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başbuğ’un açıklaması, CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan tartışmalar ve istinafın CHP Genel Başkanı olarak atadığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son konuşmasında kullandığı “FETÖ” ifadelerinin ardından geldi.

Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir — İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) June 1, 2026

ÖZEL'DEN BAŞBUĞ'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Başbuğ'un açıklamasının ardından CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, teşekkür paylaşımında bulunarak, "26.⁠ ⁠Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim. Bugün gösterdiği incelik için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

26.⁠ ⁠Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim. Bugün gösterdiği incelik için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum. https://t.co/N0f7eHQNLs — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 1, 2026

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada partililere seslenerek “FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediği” gerekçesiyle özür dilemişti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi müsaade edin ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktadan sizinle tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete bir özür borcum var.

Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.

Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardından dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum.”