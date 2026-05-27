Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'medya tek taraflı' sözlerine Murat Ağırel'den yanıt: 'Davet ettik, olumsuz yanıt verdi'

'Mutlak butlan' kararıyla seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ilk gününde gazetecilere yaptığı açıklamalara tepkiler geldi.

Kılıçdaroğlu'nun medyayı hedef alan "Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Halka doğru bilgileri verecek medya. O tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak" ifadelerine gazetemiz yazarı Murat Ağırel yanıt verdi.

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Youtube kanalı Onlar TV’ye Kılıçdaroğlu'nu davet ettiklerini anca olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

''BASIN BÜLTENİ GİBİ TGRT KULLANILIYOR''

Murat Ağırel şu ifadeleri kullandı:

''Kemal Kılıçdaroğlu medyanın tek taraflı yayın yaptığından yakınmış.

Biz de kendisini Onlar TV’de Şule Aydın’ın hazırlayıp sunduğu 'Tatava Yok' programına davet ettik ancak olumsuz yanıt aldık. Basın danışmanına ulaşmak zaten mümkün değil. Zira basın bülteni gibi TGRT kullanılıyor. Yanındaki milletvekillerinden de biri dışında dönüş yapan olmadı.

Sonra da “taraflı yayın yapılıyor” eleştirisi geliyor.''