Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
12.06.2025 09:50:00
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Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
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