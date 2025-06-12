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Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

12.06.2025 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

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