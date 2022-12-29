Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi, 5 Ocak’taki zirve öncesi gerilimi düşürdü

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Ocak’taki 6’lı masa toplantısı öncesi iki parti arası gerilimi dindirmek için bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mitinginin ardından karşılıklı yapılan sert açıklamalar sonrası ilk kez önceki gün Ahlatlıbel’de bir araya geldi.

NE KONUŞTULAR?

İYİ Parti kaynakları görüşme isteminin Kılıçdaroğlu tarafından geldiğini söylerken partilerin kurmayları, “liderlerin önümüzdeki hafta yapılacak toplantı öncesi birliktelik görüntüsünü tazelediklerini” belirtti. Masada, ortak hükümet programından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine, İmamoğlu’na verilen cezaya kadar pek çok konuda değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Parti kurmayları görüşmenin olumlu geçtiğini ve çalışmaların da bundan sonra aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun da yakın çevresine “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktarmam yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır” dediği öğrenildi.

"ŞAŞIRDIM KALDIM"

Görüşmeye ilişkin gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Akşener ise “6’lı masa dağılır mı” sorusuna “Gergin bir durum yoktu. Niye dağılsın? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” karşılığını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun masada konuşulacağını söyleyen Akşener, kendisinin İmamoğlu’na Saraçhane’de verdiği desteğe ilişkin de “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi’ne kayyum atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana” değerlendirmesini yaptı.

AKŞENER: AZ KALDI

Akşener, dün sosyal medyadan paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik Politikaları’ndan arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. Bu ülkenin 13. cumhurbaşkanı 6’lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.” videonun arka planında “Yolun sonu görünüyor” şarkısının çalması da dikkat çekti.

SP SÖZCÜSÜ AYDIN: "MİLLETİN UMUDUDUR"

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, iki liderin bir araya gelmesini “sürecin doğal ve tabii görüşmeleri” olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Birtakım meseleler masada konuşulur, birtakım meseleler de ikili-üçlü görüşmeler halinde gerçekleşir. Bir yıldan beri bu tip görüşmeler devam ediyor. İnsanımız umudunu hiçbir şekilde yitirmesin. Masa bu milletin umudu halindedir. Masayı oluşturan liderler de süreci bu yüksek bilinçle yürütüyorlar.”